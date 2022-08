Dodò suona la carica: “Lotteremo per la Champions”

Il verdeoro, nato a Taubatè e formatosi nel club Coritiba, dopo l’esordio in prima squadra viene acquistato nel gennaio del 2018 per due milioni di euro dallo Shakhtar. Gli inizi non sono facili, Dodò viene prima girato in prestito al Vitoria Guimaraes, in Portogallo, per poi tornare in Ucraina, dove matura e cresce grazie alle esperienze in Europa League e Champions. Purtroppo l’ultima stagione è stata condizionata dallo scoppio della guerra in Ucraina e l'esterno si è ritrovato a doversi allenare da solo in Brasile.