Dodò, stagione da horror. E la Fiorentina s’interroga

"Diciotto milioni di investimento, l’immagine di volto copertina della campagna acquisti estiva e un rendimento che, dopo sei mesi, non può essere considerato sufficiente. L’espulsione dopo venti minuti di Roma propone in casa Fiorentina interrogativi intorno a Dodò, terzino destro fortemente voluto a luglio per blindare una corsia rimasta orfana di Odriozola, ma ancora non a suo agio nel calcio italiano e indietro come saldo rispetto al suo predecessore tornato al Real Madrid. L’ex Shakthar era stato scelto tra una lista di nomi tutti europei, da Celik della Roma a Dubois del Lione, per la sua attitudine a un gioco offensivo, quello praticato con De Zerbi, e per una mentalità da Champions che doveva arricchire una rosa tornata in una competizione Uefa dopo cinque anni. E invece la leggerezza dell’Olimpico non può essere accettata per un calciatore che ha nel curriculum trenta partite europee, molte delle quali in Champions con avversari più probanti di Zalewski.