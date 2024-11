Dodo osservato speciale. A Como chance per Kayode?

Sarà Dodo l'osservato speciale dell'allenamento di stamattina, il penultimo prima della partenza per Como. Il brasiliano, reduce dall'avventura con la propria nazionale, è tornato ieri a Firenze e dopo una prima seduta già svolta coi compagni anche oggi è pronto a mettersi a disposizione di Palladino che dovrà sciogliere l'unico, vero enigma legato alla formazione di domenica. Se, infatti, da un lato la tentazione di far giocare per la prima volta dall'inizio in campo Kayode è notevole, dall'altro è pur vero che il brasiliano è sempre stato, fin qui, una pedina insostituibile. Nei primi dodici turni ha sempre giocato titolare e per tutti i novanta minuti. Lo riporta La Nazione.