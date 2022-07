Dodò, l’avventura viola inizia oggi: tanto lavoro e occhio alla tattica

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Dodò ha raggiunto ieri i suoi compagni in Austria e adesso è ponto a dare il via alla sua avventura in viola. Si allenerà per la prima volta con i compagni e chissà, forse con il Galatasaray arriverà anche la prima apparizione in maglia viola. Italiano dovrà lavorare molto per limare quei dettagli tattici assenti nelle corde del brasiliano. Le doti offensive non si discutono, ma in difesa è tutta un'altra storia.