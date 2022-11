Dodò, la classe c’è: adesso serve continuità per mostrare il vero talento

Dodò ha mostrato in campo grandi sprazzi di classe e talento. Adesso serve continuità, sperando che non ci siano latri infortuni

La Nazione analizza anche la stagione di Dodò, l'acquisto più pensate del marcato estivo della Fiorentina. L'ex Shakhtar aveva iniziato bene il campionato, mostrando sprazzi di grande classe. Poi l'infortunio a Bologna ha frenato il suo periodo di crescita, impedendogli di trovare continuità. Adesso il piccolo stop contro il Milan non sembra essere nulla di grave, ma Dodò ha bisogno di allenarsi e trovare la giusta forma. In questo modo, potrà diventare l'arma in più della Fiorentina.