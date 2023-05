Dodò, irrefrenabile e imprendibile . Corre anche per esultare, assurdo!

Come non poter commentare la prestazione di Dodò. Il brasiliano è stato il migliore della Fiorentina contro la Sampdoria. Quella del terzino destro è una vera e propria metamorfosi, che grazie a mesi di ambientamento, ha portato alla nascita di un terzino fortissimo, ovvero Dodo: irrefrenabile, imprendibile. Che segna con un bel sinistro e poi, abituato a correre su frequenze impensabili per gli altri, si produce in sessanta metri di allungo per festeggiare lungo tutta la Curva Fiesole. Applausi a non finire, che sono solo il prologo al “Franchi” tutto in piedi per salutarlo quando esce lasciando il posto a Venuti. Lo riporta il Corriere dello Sport.