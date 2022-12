Dodò, gli alibi non mancano: sarà lui l’arma in più in attacco

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla prima parte di stagione di Dodò. Il brasiliano non ha stupito e non ha mostrato nemmeno le sue capacità in maniera totale. Gli alibi ci sono eccome. La guerra, la pausa invernale e gli infortuni. Arrivato a Firenze dopo quasi 8 mesi di inattività, si è dovuto fermare proprio quando stava ingranando. Italiano non demorde e crede con forza alle sue possibilità. Anzi, l'obiettivo dell'allenatore e cercare di renderlo un terzino capace di attaccare con continuità.