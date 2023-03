Dodò e quella crescita sperata, col Milan è stato lui il regista della viola

Su "Repubblica" si analizza la crescita stagionale dei singoli della Fiorentina. A partire da Dodò che ha disputato contro il Milan la sua migliore partita da quando è a Firenze. Italiano ha parlato di lui e della sua crescita: "Stiamo crescendo di condizione guardate Dodò: dopo tanti mesi di inattività non è facile cambiare paese e metodo, amalgamarsi con la novità." Dodò oltre ad aver fornito l'assist a Jovic ha giocato 81 palloni, migiore della Fiorentina. E di questi 81 ne ha giocati 24 in avanti, sinonimo di un giro palla che punta anche alla verticalità. Inoltre ha effettuato 46 passaggi in modo corretto, recuperato 8 palloni e ha fatto registrare la velocità massima con 33km/ h. Finalmente il ragazzo arrivato dall'Ucraina non sta facendo rimpiangere Odriozola, e potrebbe essere la prima di altre ottime gare?