Dodò e Milenkovic a rischio squalifica, Italiano li preserva

L'undici di partenza che sceglierà questa sera mister Vincenzo Italiano è legato a mille variabili, giocando la Fiorentina ormai ad un ritmo di una partita ogni tre giorni dall'inizio del mese. E in questo caso entrano in ballo anche i diffidati: si annullano dalle semifinali, ma un giallo preso stasera da Dodò e Milenkovic significherebbe saltare l'eventuale andata con la vincente di Nizza-Basilea.

Ci sarebbe anche Sofyan Amrabat a rischio squalifica, ma il centrocampista marocchino è fuori dalla gara a sempre per la lombalgia che l'ha tenuto fuori anche contro l'Atalanta e con lui non sono stati convocati né Brekalo e né Ikonè, anche loro out dal match di Conference League per problemi fisici.