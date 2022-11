Dodò e il 2023, ora si che serve la svolta per il brasiliano

Il Corriere Dello Sport fa il punto sulla situazione di Dodò in vista del ritorno in campo della viola contro il Monza. Il campionato che andrà a ricominciare sarà importante per Dodò. L'ex giocatore del campionato ucraino, ha avuto alcuni problemi di adattamento, anche a causa dell'infortunio patito a Bologna, che lo ha tenuto fuori un po'. Pure nell'ultima a San Siro il brasiliano è uscito infortunato. Stavolta nulla di grave però, con la sosta potrà rientrare senza problemi e smaltire il piccolo problema muscolare. Dodò vuole partire subito forte contro il Monza, e prendersi la Fiorentina. Le aspettative su di lui sono alte, i 18 milioni di euro spesi mettono pressione, ma il ragazzo ha tutte le qualità per essere un valore aggiunto.