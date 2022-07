Dodò corre veloce verso la forma migliore. Il brasiliano a breve in condizione

Fin dal suo arrivo ha sudato cercando di recuperare la miglior condizione nel minor tempo possibile. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio - dal suo arrivo a Moena Dodò ha lavorato sul campo facendo lavoro differenziato, ma anche con il pallone. E viste le sue caratteristiche fisiche dovrebbe entrare in forma abbastanza presto ed essere in buona condizione in tempi davvero rapidi. Ieri durante l'amichevole è rimasto in palestra a lavorare sulla cyclette prima di sedersi direttamente in panchina. Dopo la seconda parte del ritiro in Austria il terzino brasiliano verrà anche presentato alla stampa.