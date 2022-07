Dodò al corso accelerato di Italiano. Titolare contro la Cremonese?

Nelle ultime ore è stato rimosso anche l’ultimo ostacolo che, nonostante il suo contratto fosse già stato preventivamente depositato in Lega, ne impediva il tesseramento. I viola infatti, sulla base di circa 2,5 milioni hanno chiuso l’accordo col Flamengo per Pulgar, liberando così l’ultimo slot da extracomunitario rimasto a disposizione per questa sessione di mercato. Un bel sospiro di sollievo, anche perché l’esordio in campionato si avvicina e senza l’addio dell’ex mediano del Bologna (o di un altro extracomunitario) Dodò non sarebbe potuto scendere in campo. Tra l’altro è molto probabile che il colpo fino ad oggi più importante del mercato viola (per prenderlo sono stati investiti 14,5 milioni più 3,5 di bonus) debba partire titolare fin dalla prima partita, contro la Cremonese.