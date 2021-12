Dodici punti in più: la scalata di Italiano ha cambiato identità alla Fiorentina

Pressing e una squadra che gioca venti metri più avanti: la rivoluzione viola targata Italiano

Su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si traccia il profilo delle nuove leve della panchina in Serie A. Tra Dionisi, Tudor e Zanetti non poteva mancare Vincenzo Italiano. Quello del tecnico viola - scrive la rosea - a livello di carriera è il salto in avanti più clamoroso considerando l'ascesa costante e lineare: promozione C-B, promozione B-A, salvezza in A.