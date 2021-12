7… is a magic number. Italiano a caccia di un record speciale

Contro il Sassuolo Italiano potrebbe centrare un record speciale per la sua panchina. Da quando è arrivato in viola i numeri parlano per lui

Redazione VN

Contro il Sassuolo la Fiorentina è a caccia di un record (ulteriore) in questa stagione di grande rilancio anche a livello di ambizione. Inutile nascondersi: i viola sono lì a giocarsi un posto in Europa e con questa giornata potrebbe arrivare un altro tassello sulle grandi ambizioni del gruppo. Come evidenzia il Corriere Dello Sport, infatti, in caso di successo contro i neroverdi la Fiorentina centrerebbe la settima vittoria consecutiva in casa. Nessun altro allenatore in tempi recenti è riuscito a centrare questa impresa: Prandelli è fermo a 6 (stagione '05-'06), così come ovviamente Italiano. La striscia ad oggi ancora aperta è cominciata lo scorso 24 ottobre nel 3-0 al Cagliari prima di quello allo Spezia, poi i viola hanno battuto 4-3 il Milan. A seguire anche Sampdoria (3-1), Salernitana (4-0) e Benevento in Coppa Italia (2-1) sono cadute al Franchi. Un'ulteriore affermazione contro gli uomini di Dionisi non contribuirebbe solo alla classifica, ma anche a chiudere bene l'anno.

In più - si legge - anche i numeri offensivi sono dalla parte di Italiano: quindici reti messe a segno si traducono in una media di tre reti a partita, dettaglio da non sottovalutare. Il lavoro del tecnico di Karlsruhe ha portato a una concretizzazione delle occasioni create anche grazie a un Vlahovic in forma stratosferica. Ma non è solo il serbo a dare ottimi segnali: da Callejon a Sottil, passando per Bonaventura e Maleh e Duncan e Saponara i marcatori si moltiplicano.