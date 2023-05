Divieti, pullman e controlli: duemila tifosi viola al seguito della Fiorentina

La Nazione si sofferma sui 2.000 tifosi che hanno seguito la Fiorentina a Basilea. L'ennesimo gesto di affetto di una tifoseria che ha sempre seguito la propria squadra ovunque, anche nelle trasferte più ostiche. Molti arriveranno nella giornata di oggi con i pullman, pochi mezzi privati. I controlli non sono pochi, così come i divieti. Niente fumogeni, zero contatti con l'altra tifoseria e pochi accessi alla città. Oggi sarà una giornata di festa (religiosa, è l’Ascensione) e quindi viabilità e gli accessi al centro saranno ridotti e limitati, con divieti comunque non legati all’evento sportivo. L’indicazione per tutti (i biglietti venduti ai sostenitori viola sono stati circa duemila) è Kasernenhof in Klein Basel: Kaserne Basel, e da lì il corteo prenderà le strade, evidentemente sorvegliate, per raggiungere lo stadio.