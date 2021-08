Divertimento ed entusiasmo. La Fiorentina vola e incanta i tifosi

Una gara davvero ottima quella giocata dalla squadra gigliata

Un'esplosione di emozioni. Definisce così Repubblica Firenze la prima vittoria in campionato della Fiorentina di Vincenzo Italiano. I tifosi, tornati allo stadio in 13mila, sono quasi increduli per quanto visto in campo. La società gigliata arriva da anni difficili ma, finalmente, c'è la sensazione che il nuovo tecnico possa aprire un nuovo ciclo per la Fiorentina. "Costruire, iniziare un ciclo, progredire sulla via del divertimento, dell’entusiasmo, della compattezza".