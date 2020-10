Discorso di Iachini alla squadra, il prossimo lo farà Rocco Commisso

Il Corriere dello Sport ricostruisce la giornata di ieri, con l’incontro fra Iachini e Commisso e la fiducia confermata. Il quotidiano sottolinea come l’allenatore abbia parlato alla squadra prima dell’allenamento. Nei prossimi giorni, prima di tornare negli Stati Uniti, sarà Rocco a fare un discorso ai giocatori. Dopo la gara contro l’Udinese ci sarà anche la sfida al Padova in Coppa Italia e adesso la Fiorentina non può più permettersi di sbagliare.