Commisso conferma Iachini: “Si va avanti insieme, ma si deve fare meglio. Non ho visto altri allenatori”

Il presidente viola Rocco Commisso, dopo aver incontrato Beppe Iachini nel suo albergo, è sceso a parlare con i cronisti per parlare del pranzo avuto insieme anche al Ds Daniele Pradè:

“Si va avanti con Iachini, non è mai stato in discussione. Leggo molte fake news: gli ho ribadito la nostra fiducia, certamente bisogna fare meglio. Ribadisco ciò che ho già detto, non ho avuto incontri con Sarri e nemmeno Spalletti o Prandelli che ho visto in occasione della commemorazione di Rialti. Iachini? Ci siamo dette le cose che dobbiamo fare, gli ho detto che non mi è piaciuta la partita. Parlerà con la squadra, sa di dover fare meglio. Non si può pareggiare com’è successo l’altro giorno. Squadra? Parlerò anche con loro, siamo tutti uniti e lavoriamo per lo stesso obiettivo. Udinese ultimatum? Lo dite voi, io non do ultimatum”.

