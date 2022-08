Disattenzioni e leggerezze col Galatasaray. Italiano sbotta

Non è piaciuto affatto a Vincenzo Italiano l'approccio che la Fiorentina ha messo in campo nella gara contro il Galatasaray, come da lui stesso confermato dopo la sfida. Troppo gravi le disattenzioni che i giocatori hanno evidenziato e che hanno permesso ai turchi di segnare due reti. Un aspetto, quello delle leggerezze, su cui l'allenatore cercherà di lavorare in vista dell'inizio della stagione. Ecco perché, davanti agli errori commessi domenica a Grodig contro la formazione turca, costati la prima sconfitta ai viola, mister Vincenzo Italiano non ha fatto nulla per nascondere rabbia e insofferenza. Anche perché errori come quelli visti coi giallorossi rischiano di essere pagati a caro prezzo durante l'anno. Lo scrive stamani Il Tirreno Firenze.