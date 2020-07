Diritti Tv: De Laurentiis non molla, scontro con Lotito. Lunedì nuovo incontro

Come riportato dal Corriere dello Sport, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis non molla sulla questione diritti Tv. Il noto produttore è deciso a convincere la Lega ad adottare il suo progetto, ovvero quello di dare vita ad un canale autonomo (gestito dalla Lega stessa) che venda il prodotto calcio “finito” agli interessati. Lunedì il prossimo incontro con le parti interessate. Il piano ambizioso del presidente partenopeo si devo però scontrare con opposte correnti di pensiero. Il presidente Dal Pino infatti parteggia per l’appoggio di un fondo di investimento mentre Lotito suggerisce la soluzione partner aziendale con WANDA (conglomerato cinese che detiene la maggioranza di Infront). Una vera e propria guerra di potere che deciderà una buona fetta dei futuri introiti della Serie A.

Dabo, il centrocampista pronto al rientro a Firenze ma il futuro è lontano dall’Italia