Il giocatore della Fiorentina Bryan Dabo, in prestito alla Spal, già retrocessa, è pronto a tornare alla base a Firenze. L’esperto francese Mohamed Toubache-Tre però prevede un ritorno in Francia per il centrocampista: “Dabo piace al RC Lens, ma per adesso non ci sono stati contatti. Ma questo è un profilo che piace alla società”.

CALAMAI SUL FUTURO DI IACHINI