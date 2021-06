Dirigenti, le grandi manovre: Dainelli in bilico, nuovo ruolo per Antognoni?

Confermato Angeloni, mentre resta tutto congelato sul fronte legato alla figura che dovrebbe affiancare Pradè sul mercato

Presentarsi venerdì, giorno dell'arrivo di Gattuso a Firenze, con la squadra dirigenziale al completo. Questo - secondo La Nazione e Il Corriere Fiorentino - l'obiettivo della Fiorentina, chiamata a prendere le decisioni più importanti nei prossimi due giorni. Il primo nodo da sciogliere è quella relativo al futuro di Dario Dainelli : il direttore tecnico è in scadenza di contratto come lui tutte le altre figure che prendono parte alle riunioni di mercato e che costituiscono la cosiddetta "area tecnica" (assieme all’ex difensore ne fanno parte, oltre a Pradè, Antognoni, Tramontano e Mancini jr). Ma se per gli altri la riconferma negli incarichi svolti fino ad oggi appare scontata, la proposta che la Fiorentina ha formulato a Dainelli è stata diversa: al giocatore è stato prospettato il ruolo allenatore della squadra Under 15. La risposta di Dainelli: bene le giovanili, ma partendo almeno dall'U17. Ecco perché l'ex capitano potrebbe prendere in considerazione l'offerta del Chievo (d.s.).

Sul fronte legato alla figura che dovrebbe affiancare Pradè tutto per adesso è congelato: Macia è ormai orientato a fare ritorno in Spagna mentre a Goretti è stato fatto capire che in questo momento le priorità sono altre, anche se resta il nome da seguire con maggiore attenzione. Incerto il futuro di Giancarlo Antognoni che in ogni caso non sarà più club manager: la Fiorentina non vuole certo privarsi dell’esperienza del campione del mondo ed è per questo che sta studiando un ruolo ad hoc (ambasciatore?) che possa valorizzare le sue competenze e la sua storia in viola. Confermato infine Valentino Angeloni come responsabile del settore giovanile.