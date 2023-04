Dionisi-Sassuolo, a breve l’incontro per il futuro. Sullo sfondo Aquilani e non solo

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si fa il punto su una panchina della Serie A. In particolare, sul futuro di Dionisi con il Sassuolo. Il quotidiano spiega, infatti, come dopo Pasqua sia previsto l'incontro tra allenatore e società per parlare del possibile (forse probabile) rinnovo. Nell’occasione, probabilmente, Dionisi vorrà capire quali saranno le strategie di mercato, con riferimento a Davide Frattesi la cui partenza viene data per certa, a Mimmo Berardi che finisce sempre per restare, ma stavolta non è detto e a Maxime Lopez che ha diverse attenzioni addosso. Non sembra avere, invece, dubbi Carnevali sul dare continuità al progetto, anche se qualche nome comincia a circolare se ci dovesse essere una separazione al momento impensabile, ovvero Paolo Zanetti (Empoli), Fabio Grosso (Frosinone) e appunto Alberto Aquilani (Fiorentina Primavera).