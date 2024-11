Difficile pensare al Pafos: il Franchi prepara la festa contro l’Inter

Contro l'Inter sarà sold out

In casa Fiorentina, è difficile concentrarsi solo sul prossimo avversario, il Pafos, vista l'importanza della sfida contro l'Inter domenica. Una vittoria contro i campioni d'Italia potrebbe aprire orizzonti impensabili per la squadra di Palladino, come la possibilità di eguagliare la storica striscia di otto vittorie consecutive, ottenuta solo nella stagione 1959/60.