Difesa: Pongracic “insidiato” da Moreno. E adesso urge guadagnarsi credibilità

Il Corriere dello Sport analizza oggi l'inizio di stagione in maglia Fiorentina di Marin Pongracic, apparso in difficoltà in questo primissimo scorcio di stagione. Fra le criticità manifestate dalla Fiorentina in questo inizio di stagione, infatti, c'è la fase difensiva. Il tecnico Raffaele Palladino, coerentemente con il proprio credo tattico, ha lanciato fin da subito la retroguardia a tre ma, uno dei calciatori che l'ha sofferta di più, è proprio Marin Pongracic, soprattutto per via del suo passato da difensore a quattro in un contesto meno impegnativo come il Lecce. Pongracic che adesso è chiamato ad alzare il livello delle sue prestazioni, anche perché non è scontato che con l'arrivo di Matias Moreno il croato parta sempre titolare. Anzi. Dovrà guadagnarsi la credibilità sul campo limitando le sbavature che hanno caratterizzato il suo avvio di annata, a partire dai più banali errori in fase d'impostazione. Secondo Pongracic, che ha parlato nel ritiro della sua Croazia negli scorsi giorni, non si tratta che di attendere l'amalgama definitiva: «Non siamo partiti nel modo migliore ma sono arrivati tanti calciatori nuovi, in panchina c'è un nuovo allenatore, giochiamo con un modulo diverso e ci vorrà del tempo per capirci, conoscerci e migliorare». L'entusiasmo, quello del difensore arrivato a luglio, può, comunque, essere un fattore: «Sono felice di essere arrivato alla Fiorentina dopo aver lottato per la salvezza in due stagioni a Lecce. Sono molto contento di dove mi trovo adesso. Ora dipende tutto da me».