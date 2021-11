Difesa, piove sul bagnato: si ferma anche il giovane Lucchesi

Il giovane centrale della Primavera viola si è dovuto arrendere dopo un problema muscolare rimediato in allenamento

Altra cattiva notizie in casa Fiorentina: dopo l'infortunio rimediato da Nastasic in Nazionale - preceduto dalle squalifiche di Milenkovic e Martinez Quarta - si ferma anche Lorenzo Lucchesi, centrale difensivo classe 2003 che si era aggregato alla prima squadra per far fronte all'emergenza in difesa.