Difesa, Pioli punta Pezzella e Milenkovic ma sono incedibili. Izzo non scalda

Le priorità per la difesa viola si chiamano German Pezzella e Nikola Milenkovic. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, i due sono considerati incedibili da Iachini ma entrambi piacciono al Milan di Stefano Pioli. L’ex tecnico viola oltre a conoscerli molto bene ha un rapporto profondo con entrambi, ma la Fiorentina proverà ad alzare il muro e proporrà ad entrambi il rinnovo visto che hanno il contratto in scadenza nel 2022. Per il reparto arretrato le alternative – oltre a Ceppitelli (LEGGI QUI) – sono Criscito e Izzo, anche se il granata non convince del tutto.

