Difesa, la Fiorentina si muove con forza: affondo per il nuovo Milenkovic

Il Corriere dello Sport si sofferma sul mercato della Fiorentina e sulla scarsità di pedina in difesa. Ed è per questo che l'area tecnica, a un mese dalla riapertura del mercato, ha già messo come priorità quella di rinforzare il reparto arretrato, sia per ciò che riguarda gli esterni che i centrali. Per i quali a tal proposito il nome nuovo arriva dai Balcani e in particolare dalla Serbia, dove il ds Pradè avrebbe messo nel mirino il giovanissimo (è un classe 2005) Petar Petrovic, gioiello dell'Under-19 del Partizan e definito in patria come il nuovo Milenkovic (a sua volta esploso nel vivaio bianconero prima di trasferirsi a Firenze). Il difensore - alto 1,91 m e con il vizio del gol - risulta già segnalato da mesi sul taccuino degli osservatori di mezza Serie A, con Udinese e Atalanta in pole al pari della Fiorentina. Che tuttavia, stavolta, sembra essersi mossa con tempismo per provare a superare la concorrenza e aggiudicarsi un potenziale top più per il futuro che per il presente.