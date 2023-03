Difesa: i dati del “muro” viola. In Europa solo una trasferta subendo gol

Su Il Tirreno, un approfondimento sulla difesa della Fiorentina, la quale ha cominciato ad "alzare il muro" nelle ultime uscite stagionali, diventando per gli avversari sempre più invalicabile. Prova ne è l'unico gol incassato nelle ultime quattro partite, per giunta al 95', quindi a tempo abbondantemente scaduto: quello di Theo Hernandez nella gara vinta 2-1 contro il Milan. Ma c'è anche un altro dato che indica la risalta: nelle ultime tre trasferte i viola non sono mai stati trafitti, vedi lo spareggio d'andata di Conference League in Portogallo contro il Braga terminato 0-4, e quindi le gare al Bentegodi con il Verona (0-3) e allo Zini con la Cremonese (0-2) . Scontato quindi per Vincenzo Italiano e la sua squadra cercare di centrare domani sul campo del Sivasspor il poker di partite senza subire gol: riuscirci - alla luce della vittoria per 1-0 conquistata all'andata (a segno Barak) - significherebbe assicurarsi la qualificazione ai quarti di Conference League. Fra l'altro, nella competizione europea la Fiorentina ha saputo più di una volta chiudere a doppia mandata la propria porta lontano da Firenze: è accaduto già nel preliminare in casa del Twente (0-0), poi nella fase a gironi in Scozia contro gli Hearts (0-3) e in Lettonia con il Riga (0-3). L'unica trasferta finora in cui i viola hanno preso gol e quindi sono stati sconfitti (per 3-0) è stata quella con il Basaksehir.