Difesa da rinforzare: Comuzzo e Lucchesi all’esame Palladino

Chi - si domanda il quotidiano - tra Pietro Comuzzo e Lorenzo Lucchesi supererà la prova del Viola Park e le prove di Palladino? Tutto molto semplice e insieme tutto molto complicato per i due difensori del settore giovanile, l’uno classe 2005, l’altro classe 2003. L’uno si porta dietro la stagione vissuta intanto interamente dentro al gruppo di Vincenzo Italiano come la migliore delle scuole per imparare e crescere, impreziosita dopo il debutto a sorpresa undici mesi fa nel quadrangolare di preparazione a Newcastle, dall’esordio “vero” in Serie A in Fiorentina-Napoli dell’8 ottobre con l’aggiunta poi di tre presenze sempre in campionato, una in semifinale di Coppa Italia nel ritorno di Bergamo contro l’Atalanta e una in Conference League (avversario il Cukaricki al Franchi), nell’unica partita da titolare. L’altro da questo punto di vista più avanti per la stagione in prestito alla Ternana in Serie B con 27 gare all’attivo e 2 gol segnati, playout che hanno sancito la retrocessione delle “Fere” compresi, per dire quanto sia stata comunque formativa sotto il profilo caratteriale.