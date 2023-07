Difesa da completare e un bomber: cosa ha insegnato la lezione di Belgrado

Repubblica Firenze si concentra sul pesante ko (5-0) della Fiorentina contro la Stella Rossa. Gli errori più grossi sono stati: il posizionamento errato della difesa, le sbavature (alcune grossolane) a livello individuale, la mancanza di reazione e lucidità, l’aver giocato sotto ritmo. Come l'anno scorso, anche quest'anno il club viola ha scelto di giocare contro squadre più rodate in modo da capire dove eventualmente mettere mano. Non è un caso che nel secondo tempo Italiano sia tornato al 4- 3- 3, inserendo Arthur come vertice basso e dando spazio a Parisi che sul settore di sinistra si è comportato discretamente. Un centrocampo a tre, invece di quello a due adottato per tutta la seconda parte della scorsa stagione, può essere un’indicazione. Italiano che torna al suo “primo” amore. E un sistema che potrebbe tornare utile, proprio con l’innestodel brasiliano e la possibilità di inserire come mezzala Castrovilli, Bonaventura o un nuovo acquisto in arrivo. Mandragora può abbassarsi con Arthur, alternarsi.