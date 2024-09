Difesa a tre e personalità: Firenze inizia a conoscere Moreno

Il trasferimento alla Fiorentina si è concluso rapidamente, con un costo di 5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Moreno si è detto emozionato di essere a Firenze, città consigliata anche dai suoi connazionali Beltran, Quarta e Infantino. Adatto alla difesa a tre di Palladino, Moreno ha giocato prevalentemente come terzo difensore al Belgrano, il che lo aiuterà ad adattarsi al nuovo sistema. Sebbene abbia svolto solo due allenamenti con la squadra e non abbia ancora parlato con Palladino, è entusiasta di mettersi alla prova in Serie A, noto per la sua tatticità.