Dietro il silenzio di Italiano: dal rinnovo di contratto, alle numerose critiche

Il silenzio di Italiano è parso molto rumoroso. Il tecnico viola ha usato la vittoria contro il Verona per liberarsi

Il Corriere Fiorentino si è soffermato sul rumoroso silenzio di Italiano al termine del match contro il Verona. Il tecnico viola, veniva da settimane difficili, i risultati stentavano ad arrivare e le citriche si facevano sempre più pesanti. Così, la vittoria di domenica è parsa come una specie di liberazione. Il cambio del modulo è stato decisivo e con quello, Italiano ha dato sfogo a tutte le emozioni che da giugno in poi, aveva accumulato. Da un rinnovo di contratto non sereno, il ritiro, le citriche sul gioco e sul turnover. Insomma, il silenzio di Italiano ha un grande valore, più di un lungo discorso.