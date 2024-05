Dibattito sul Franchi e sul Padovani: ecco le risposte dei candidati sindaci

La candidata sindaca per l'associazione Firenze Democratica Cecilia Del Re ha detto: "Avanti con il restauro del Franchi. Occorre maggior dialogo con la Fiorentina. Con un dialogo con il Governo si è avuta una proroga che ha permesso di far coesistere lavori e partite. Per il Padovani la somma è stata investita senza una progettualità ben definita. La candidata del centrosinistra Sara Funaro invece ha voluto sottolineare le esigenze dei tifosi: "Serve uno stadio coperto, i tifosi non possono stare sotto l'acqua. Francesca Marrazza: "Commisso è stato preso in giro. Al Padovani la Fiorentina non vuole andare, ma a vedere il rugby vanno 500 persone". Lorenzo Masi: "La posizione sullo stadio è semplice, abbiamo speso soldi pubblici che poteva fare un privato. Sarà uno stadio non coperto perché i soldi non bastano. Dmitrij Palagi: "Penso che dire che il privato fa meglio del pubblico sia facile. Abbiamo sempre detto che serve un futuro per il Padovani e il Franchi"