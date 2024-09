Dialoghi Comune-Fiorentina, Commisso apre per il Franchi: serve un accordo

Al momento, i fondi disponibili per il restyling non sono sufficienti, e mancano le risorse per completare alcuni aspetti cruciali, come le coperture dello stadio. Commisso ha suggerito la possibilità di utilizzare il project financing per il secondo lotto di lavori, ma resta cruciale un accordo definitivo tra le parti. Il cronoprogramma dei lavori è ancora incerto, e senza una risposta chiara dal Comune, il rischio di ulteriori ritardi rimane alto. Diverse figure politiche, tra cui l'ex sindaco Nardella, hanno sottolineato l'importanza di cogliere questa occasione per concludere i lavori e garantire alla Fiorentina una gestione a lungo termine dello stadio. Lo riporta la Nazione.