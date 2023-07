Dia o Nzola? Uno dei due arriverà. Italiano strizza l’occhio al suo pupillo

Partendo dall'attaccante della Salernitana, che costa 10 milioni dopo la scadenza della clausola di 25. Il suo punto forte e la profondità, capace di colpire le squadre in contropiede. Ma Italiano spinge per Nzola

La Nazione si sofferma sulle manovre dell'attacco della Fiorentina. Infatti, i nomi in ballo sono sempre i soliti: Diae Nzola. Il club viola sta decidendo su quale investire, analizzando tutte le situazioni. Partendo dall'attaccante della Salernitana, che costa 10 milioni dopo la scadenza della clausola di 25. Il suo punto forte e la profondità, capace di colpire le squadre in contropiede. Ma la Fiorentina, in particolare Italiano, sembrano spingere per Nzola. Suo pupillo ai tempi dello Spezia, sarebbe quell'attaccante di manovra che manca dai tempi di Vlahovic. Prima di tutto però, bisognerà capire cosa ha intenzione di fare il club di Commisso con Cabral e Jovic. La sensazione però, è che uno dei due arriverà.