Ciabatte bianche, sguardo fiero e testa alta. Così Moise Kean è entrato in sala stampa al termine di Fiorentina-Roma. "Per me è stata una sfida sono stato sottovalutato e questa oggi è la mia forza". Così si rivolge ai giornalisti presenti mostrando tutta la sua personalità. La Nazione ricostruisce i momenti salienti del suo arrivo a Firenze.