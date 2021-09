Di Gennaro: “Torreira alza il livello, è un piccolo Pizarro”

Antonio Di Gennaro scommette su Lucas Torreira: per le sue caratteristiche gli ricorda Pizarro, ma ha qualcosa di Dunga e Pecci

Sulle pagine del Corriere Dello Sport oggi in edicola troviamo un'opinione doc su Torreira, atteso dall'esordio ufficiale in maglia viola già contro l'Atalanta. È un ex viola come Antonio Di Gennaro a descriverne caratteristiche e potenzialità, evidenziando come alzi il livello qualitativo del centrocampo: "È un piccolo Pizarro e è ciò che serviva alla Fiorentina. Ha caratteristiche simili al cileno, struttura fisica e capacità di partecipare alla manovra".