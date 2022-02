Di Gennaro: “Serve di più dagli esterni. Il modulo potrebbe cambiare”

L'intervista all'ex viola che analizza il dopo Vlahovic con Cabral e Piatek: "Il serbo faceva reparto da solo, loro vanno aiutati"

Per parlare del post Vlahovic e del lavoro che aspetta la Fiorentina di Italiano La Nazione ha contattato l'ex viola Antonio Di Gennaro. Ormai il serbo è il passato, anche se "metteva insieme furore agonistico, cattiveria, lavoro per la squadra e dettava, da solo, i tempi del gioco". Ora i viola dovranno avere di più dagli esterni offensivi e dai calciatori che sono rimasti in ombra come Castrovilli. Riguardo il sistema di gioco, "non è pensabile che a cambiare sia l’impostazione di gioco del tecnico: potrebbe optare per un 4-2-3-1 con l’inserimento di un trequartista, ma la sostanza resterebbe più o meno la stessa. Piuttosto, tocca ai calciatori entrare nei meccanismi il prima possibile".