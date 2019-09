Di Gennaro: “No al restyling del Franchi, serve una struttura innovativa”

In casa Fiorentina sta tenendo banco la questione stadio. Nuovo impianto o restyling del Franchi? Su La Nazione troviamo un’intervista all’ex viola Antonio Di Gennaro, favorevole alla prima opzione.

Credo che la soluzione migliore per la città sarebbe stata quella della famiglia Della Valle, ovvero una cittadella viola dove poter inserire sia lo stadio che il centro sportivo. Per Firenze sarebbe stata un’occasione importante, anche perché in Italia mancano strutture così. I ricavi nel mondo del calcio sono fondamentali: guardate la Juventus che percorso ha fatto, pur con ben altri introiti dai diritti televisivi. Uno stadio nuovo mi pare la base di partenza più importante per provare a lottare a certi livelli. Sto parlando del centro sportivo. Ogni azienda si costruisce dalle fondamenta e penso che un club come la Fiorentina non debba limitarsi a ristrutturare l’attuale stadio ma debba realizzare una struttura innovativa dove poter lavorare al meglio con il settore giovanile: si parte da lì per avere obiettivi ambiziosi.