Chiarugi: “Macché nuovo stadio. Fiorentina è di Firenze, da qui non ci si muove”

Restyling del Franchi o nuovo stadio? This the question. Su La Nazione troviamo un’intervista all’ex viola Luciano Chiarugi, contrario alla realizzazione di un nuovo impianto:

Non ce la faccio a vedere una Fiorentina lontano dalla sua casa, da Campo di Marte. L’impianto per antonomasia del club viola è in città, a Firenze. Penso che la soluzione migliore all’interno di questo dibattito relativo allo stadio sia seguire l’esempio di Torino, che ha ristrutturato lo stadio Olimpico coprendolo. Credo che per Firenze basterebbe, oltre alla copertura totale degli altri settori, avvicinare le curve al campo perché al momento sia la tribuna che la Maratona sono già molto vicine al rettangolo di gioco.