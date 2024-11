Di Gennaro: “Apoel, un passaggio a vuoto ci sta. Kean sposta gli equilibri”

Ha diviso gran parte della sua carriera tra Fiorentina e Verona Antonio Di Gennaro . Il doppio ex della sfida di oggi ha parlato così a La Nazione sul match de Franchi: "Il Verona viene da un bel risultato, ma deve registrare la fase difensiva. Prende troppi gol, soprattutto in trasferta. La Fiorentina resta favorita". Questo nonostante la sconfitta di giovedì a Cipro, che secondo l'ex fantasista ci può stare viste le tante rotazioni e un calo di concentrazione inevitabile. "In un percorso così è normale un passaggio a vuoto, la sconfitta non preclude niente nel cammino europeo". Le armi dell'Hellas saranno però superiori a quelle dell'Apoel, e oggi al Franchi ci sarà da temere l'organizzazione della squadra di Zanetti che non giocherà uomo su uomo come a Bergamo dove prese sei gol.

Sui due viola convocati in nazionale: "Spalletti sta puntando sui giovani e Comuzzo sta facendo bene da tempo. Marcatore vecchio stampo, è forte, lo ha dimostrato contro avversari importanti come Dobvyk e Morata. Non so se giocherà, ma annusare la maglia azzurra a 19 anni è importante". Kean invece "sposta gli equilibri", - dice Di Gennaro - "non ci sono altri attaccanti con le sue caratteristiche". Sugli obiettivi per la stagione invece è ancora presto per tracciare una linea, ma l'annata è indirizzata bene. E se dovesse arrivare un altro attaccante...