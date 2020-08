Di Francesco ostacola i piani della Fiorentina. Le due società si sfidano su due nomi

Stando a quanto viene riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il nuovo Cagliari di Di Francesco si unisce alla corsa per Alessandro Florenzi. La società isolana ci aveva provato già in passato, provando a spingere sull’acceleratore soprattutto lo scorso gennaio, ma senza fortuna. Per il quotidiano l’allenatore, con cui l’esterno ha già lavorato a Roma, rappresenta la chiave giusta per scardinare le resistenze della società giallorossa. A spingere Florenzi verso la Sardegna ci sarebbe anche la possibilità di ritrovare come compagno di squadra Radja Nainggolan (Su cui la Fiorentina continua ad essere vigile). Il laterale della nazionale italiana potrebbe decidere di ridursi l’ingaggio per completare l’operazione del suo rilancio con un passo indietro dal punto di vista economico. L’esterno continua a non essere nei piani dell’allenatore giallorosso e Cagliari rappresenta una piazza dove poter diventare di nuovo un giocatore importante. Ma ci sarà da battere la concorrenza di parecchie altre squadre, a cominciare dalle Fiorentina che si è fatta avanti chiedendo informazioni sul giocatore.

I viola infatti non mollano la presa – Non tramonta l’ipotesi Florenzi: difficile rientri in trattativa con la Roma per Castrovilli