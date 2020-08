Non tramonta l’ipotesi Florenzi: difficile rientri in trattativa con la Roma per Castrovilli

Per la Fiorentina non tramonta la pista Alessandro Florenzi (SCHEDA), rientrato alla Roma dall’esperienza in Spagna col Valencia. Il futuro del cursore – scrive La Nazione – dipenderà dalle decisioni che prenderà la nuova dirigenza. Molto difficile che possa essere usato come pedina in una ipotetica – tutta da verificare – trattativa per Castrovilli. La Fiorentina non ha nessuna intenzione di parlare del suo numero 8 con chiunque. Ma questo non ferma la possibilità di arrivare a Florenzi, con il Cagliari che in ogni caso ha chiesto informazioni, dopo che sulla panchina dei sardi è arrivato Eusebio Di Francesco, suo ex allenatore.