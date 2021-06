Di 20 in 20 milioni: Oliveira più Guedes? Fa capolino anche Milik

Grandi manovre senza badare troppo a spese per la Fiorentina, pronta al mercato richiesto da Gattuso

Sergio Oliveira, scrive oggi La Nazione, costerà alla Fiorentina una ventina di milioni tra parte fissa (16) e bonus (4), annuncio atteso per i prossimi giorni. Ma la cifra, già di per sé importante, potrebbe essere raddoppiata: il Valencia ha aperto alla cessione di Goncalo Guedes, c'è ottimismo anche se la richiesta di 30 milioni per adesso è eccessiva. E anche Milik dovrebbe costare più o meno la stessa cifra. Il DG Baronenon si è sbottonato tropponella diretta di ieri, limitandosi soltanto a confermare che sarà un mercato molto lungo...