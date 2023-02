Derby per la scalata. Più che l’Appennino sarà un passo dolomitico

"Più che l’Appennino, un passo dolomitico". Ecco come il Corriere Fiorentino presenta la sfida tra Fiorentina e Bologna, che può riaccendere le speranze di una scalata (parecchio) tosta ma, tutto sommato, ancora possibile per l'Europa. L'obiettivo è quello di vivere giornata per giornata, lasciando da parte calcoli e tabelle, cercando di fare più punti possibile, rimettersi lì, alle spalle delle grandi ed arrivare alla volata finale della stagione con le tre porte per l’Europa ancora aperte. Il compito è arduo, perché oltre ai cinque punti di ritardo dall'Udinese settima in mezzo ci sono ben cinque squadre, tra cui proprio il Bologna.