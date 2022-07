Derby d’Italia: Juventus-Inter per Milenkovic. La Fiorentina fissa il prezzo

Dopo l'arrivo dal Torino di Gleison Bremer non sembra essere finito il mercato difensivo della Juventus . I bianconeri, infatti, sembrano voler continuare ad investire sul reparto arretrato. Secondo Tuttosport l'obiettivo è inserire un giovane di prospettiva o un giocatore in grado di offrire determinate garanzie.

In tal senso il nome più caldo è quello di Nikola Milenkovic, difensore serbo in scadenza di contratto a giugno 2023 con la Fiorentina. Il giocatore viola è ancora relativamente giovane essendo un classe 97' ma, allo stesso tempo, vanta ben 155 presenze in Serie A. Il club di Commisso lo valuta 15 milioni di euro e ieri il dg viola Barone ha parlato così della sua situazione: "Vogliamo che Nikola rimanga, ma non posso dare garanzie". Si prospetta dunque un altro duello di mercato con l'Inter.