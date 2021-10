Derby dei nervi per Italiano: tra decollo in classifica e un occhio al mercato

Italiano ritrova lo Spezia: sarà una gara tesa, tra passato e futuro per il tecnico. Che a gennaio ha bisogno di rinforzi per decollare il classfica

Intanto Italiano ha saputo rimotivare il gruppo ed è ben consapevole di come l’autostima della rinascita decolli o si blocchi in base ai risultati. I viola - si legge - hanno la necessità di gestire nel migliore dei modi le tensioni su Vlahovic ma non possono prescindere dai suoi gol non essendoci sostituti, anche se il serbo non segna su azione dal 28 agosto. In questo contesto lo Spezia proverà ad approfittare del momento in cui la Fiorentina sta cercando di riavviare la migliore versione di se stessa. Con un occhio a gennaio dove passerà molto del futuro.