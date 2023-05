Dentro o fuori. Ultimo sforzo per la Fiorentina e Italiano

La Fiorentina però c'è la può fare, senza alcun dubbio. Il 2 a 1 ha lasciato una lezione da imparare, ma basta solo un gol per rimettere tutto in parità e giocarsela fino alla fine

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla sfida di questa sera tra Basilea e Fiorentina. Una gara fondamentale per i viola che non hanno margine di errore. Dentro o fuori. Una gara complicata, soprattutto dopo l'andata del Franchi. La Fiorentina però c'è la può fare, senza alcun dubbio. Il 2 a 1 ha lasciato una lezione da imparare, ma basta solo un gol per rimettere tutto in parità e giocarsela fino alla fine. Dopotutto questo è l'ultimo sforzo di un percorso che è iniziato a giugno e che deve terminare a Praga. Serve la prestazione perfetta, ottenuto spesso proprio in trasferta. Una gara che andrà gestita con calma e pazienza contro un Basilea che si chiuderà e ripartirà. Un ultimo sforzo, ora o mai più.