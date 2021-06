Dentro al 4-3-3 di Italiano: tutto gioco, velocità e costruzione dal basso

Costruzione dal basso, difensori che giocano la palla e centrocampisti che si buttano nello spazio: ecco il 4-3-3 di Italiano

Il suo 4-3-3 si trasforma in un 2-3-2-3 in fase offensiva dove gli esterni spingono molto in avanti, per ripiegare sul 4-1-4-1 in fase difensiva. E se l'idea originaria della Fiorentina era il 4-2-3-1 di Gattuso, il sistema di gioco di Italiano sembra quanto di più vicino alle indicazioni di mercato originarie dei viola. Un'ulteriore facilitazione, anche in vista di un'estate dove molte cose dovranno cambiare. Quanto alla costruzione dal basso, Italiano predilige impostare con centrali difensivi, avere terzini in grado di avviare la manovra e centrocampisti liberi di attaccare la profondità. Idee moderne, che hanno consentito di valorizzare molti elementi, e che adesso la Fiorentina si augura di vedere applicate anche al Franchi.